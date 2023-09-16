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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» прогрессирует»

16 Сентября 2023 • 02:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
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Через 13 ч. 49 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, доволен ли успехами команды в текущем сезоне.

После четырёх туров нового розыгрыша Премьер-лиги «красные дьяволы» расположились на 11-й позиции с шестью набранными очками. В субботу коллектив тен Хага примет на своём поле «Брайтон».

«По своему опыту могу сказать, что первая половина сезона – это всегда тяжёлая борьба за очки. Но самое главное – это прогресс команды, который должен проявляться на поле, и вы, несомненно, можете это наблюдать. Мы становимся лучше, и это придаёт мне уверенности», – заявил нидерландский рулевой на пресс-конференции в преддверии матча пятого тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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