Родри: «Наслаждаюсь каждым днём работы с Гвардиолой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес ответил на вопрос о Хосепе Гвардиоле.

Испанский игрок пополнил ряды «горожан» в 2019, перебравшись из мадридского «Атлетико».

«Гвардиола – тренер, с которым я проработал дольше, чем с кем-либо другим, поэтому он оказал на меня наибольшее влияние. Раньше я понимал футбол по-своему, и он адаптировался к моему стилю. Сейчас я вижу много того, чего не замечал раньше. Я очень счастлив в «Манчестер Сити». Наслаждаюсь каждым днём работы с Гвардиолой», – приводит пресс-служба «горожан» слова 27-летнего опорного хавбека.

В активе Родри 19 забитых голов и 18 ассистов в 213 матчах за «Манчестер Сити».