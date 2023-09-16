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Родри: «Наслаждаюсь каждым днём работы с Гвардиолой»

16 Сентября 2023 • 02:27 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
1 6.70 X 4.60 2 1.50
Через 13 ч. 49 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес ответил на вопрос о Хосепе Гвардиоле.

Испанский игрок пополнил ряды «горожан» в 2019, перебравшись из мадридского «Атлетико».

«Гвардиола – тренер, с которым я проработал дольше, чем с кем-либо другим, поэтому он оказал на меня наибольшее влияние. Раньше я понимал футбол по-своему, и он адаптировался к моему стилю. Сейчас я вижу много того, чего не замечал раньше. Я очень счастлив в «Манчестер Сити». Наслаждаюсь каждым днём работы с Гвардиолой», – приводит пресс-служба «горожан» слова 27-летнего опорного хавбека.

В активе Родри 19 забитых голов и 18 ассистов в 213 матчах за «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес
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