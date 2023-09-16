Данило сравнил Гвардиолу и Аллегри

Капитан «Ювентуса» Данило поделился мнением о Хосепе Гвардиоле и Массимилиано Аллегри.

Бразильский защитник поработал с испанским специалистом с 2017 по 2019 год, когда выступал за «Манчестер Сити». Под началом Аллегри 32-летний футболист играет с 2021 года.

«Аллегри и Гвардиола стоят друг друга. У них разный стиль игры, но их объединяет одна цель – победа», – заявил в интервью Corriere dello Sport Данило, перешедший в «Ювентус» из «Манчестер Сити» в августе 2019 года.

В активе Данило девять забитых мячей и десять результативных передач в 166 матчах за туринский коллектив во всех турнирах.