Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Мы сделали всё, чтобы убедить Уокера остаться в «Манчестер Сити»

16 Сентября 2023 • 01:20 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
1 6.70 X 4.60 2 1.50
Через 13 ч. 52 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как клуб удерживал Кайла Уокера.

Летом интерес к английскому защитнику проявляла «Бавария». 33-летний футболист решил остаться, а в четверг заключил новый контракт с «Манчестер Сити», рассчитанный до 2026 года.

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что Уокер сильно прибавил с тех пор, как перешёл из «Тоттенхэма» семь лет назад. Мы сделали всё возможное, чтобы убедить его остаться. Этим занимался не только я, а весь клуб, включая игроков. Они говорили ему: «Кайл, ты просто не можешь уйти». Думаю, он почувствовал, как сильно его здесь любят», – приводит BeanymanSports слова Гвардиолы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кайл Уокер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.09.23 в 14:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль Ливерпуль
6.20 4.20 1.58
Видео
16.09.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.40 4.70 1.44
Видео
16.09.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.86 3.70 4.50
Видео
16.09.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брайтон Брайтон
1.98 3.75 3.90
Видео
16.09.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.37 5.20 9.40
Видео
16.09.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Лутон Таун Лутон Таун
1.72 3.90 5.20
Видео
16.09.23 в 19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
1.58 4.40 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
02:37 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» прогрессирует»
02:27 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Наслаждаюсь каждым днём работы с Гвардиолой»
01:59 · Англия. Премьер-лига
Данило сравнил Гвардиолу и Аллегри
01:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы сделали всё, чтобы убедить Уокера остаться в «Манчестер Сити»
00:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Филлипс мог уйти в аренду, но решил остаться»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил качества Матеуса Нунеса
15 Сентября
23:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Амрабат не сможет сыграть против «Брайтона»
23:01 · Англия. Премьер-лига
​Эвертон – Арсенал: прогноз на матч чемпионата Англии – 17 сентября 2023
22:41 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби высказался о состоянии Фати
21:55 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Штутгарта»: «Мы не планировали отпускать Эндо, но он очень хотел в «Ливерпуль»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Хау рассказал, насколько серьёзна травма Тонали
21:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Врачи хорошо выполнили свою работу»
20:24 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы очень близки к новому контракту с Эдегором»
20:08 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не заслуживал поражения от «Арсенала»
20:07 · Англия. Премьер-лига
Все, кроме Парти, могут сыграть за «Арсенал» против «Эвертона»
Все новости
Рекомендуем