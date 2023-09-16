Гвардиола: «Мы сделали всё, чтобы убедить Уокера остаться в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как клуб удерживал Кайла Уокера.

Летом интерес к английскому защитнику проявляла «Бавария». 33-летний футболист решил остаться, а в четверг заключил новый контракт с «Манчестер Сити», рассчитанный до 2026 года.

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что Уокер сильно прибавил с тех пор, как перешёл из «Тоттенхэма» семь лет назад. Мы сделали всё возможное, чтобы убедить его остаться. Этим занимался не только я, а весь клуб, включая игроков. Они говорили ему: «Кайл, ты просто не можешь уйти». Думаю, он почувствовал, как сильно его здесь любят», – приводит BeanymanSports слова Гвардиолы.