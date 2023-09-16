Гвардиола: «Филлипс мог уйти в аренду, но решил остаться»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о несостоявшемся уходе полузащитника Кэлвина Филлипса.

Английский футболист, перешедший в стан горожан в июле прошлого года из «Лидса», провёл в общей сложности всего 22 матча за команду Гвардиолы, лишь в четырёх случаях выйдя в стартовом составе.

«Мы обсуждали с ним и с клубом возможный вариант с арендой, ведь у него было не так много игровых минут. Кэлвин решил остаться, и мы рады ему. Он хороший парень, его желание проявить себя здесь – это очень ценно», – заявил в интервью BeanymanSports испанский тренер.

В текущем сезоне Кэлвин Филлипс принял участие в одном матче «Манчестер Сити», выйдя на замену в концовке встречи с «Фулхэмом» (5:1).