Гвардиола оценил качества Матеуса Нунеса

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о качествах новичка команды Матеуса Нунеса.

«Он может играть на позиции опорного полузащитника, атакующего полузащитника и крайнего защитника благодаря своей физической форме. Ему нужно улучшить приём мяча. Попытаться обращаться с мячом, как Кевин. Его энергия, такое качество трудно найти у других игроков. Он научится быть точнее в простых вещах», — приводит слова испанского специалиста Football Daily.

Напомним, что португальский полузащитник присоединился к «Манчестер Сити», перейдя из «Вулверхэмптона» за 53 миллиона фунтов стерлингов.