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Гвардиола оценил качества Матеуса Нунеса

16 Сентября 2023 • 00:31 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
1 6.70 X 4.60 2 1.50
Через 15 ч. 48 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о качествах новичка команды Матеуса Нунеса.

«Он может играть на позиции опорного полузащитника, атакующего полузащитника и крайнего защитника благодаря своей физической форме. Ему нужно улучшить приём мяча. Попытаться обращаться с мячом, как Кевин. Его энергия, такое качество трудно найти у других игроков. Он научится быть точнее в простых вещах», — приводит слова испанского специалиста Football Daily.

Напомним, что португальский полузащитник присоединился к «Манчестер Сити», перейдя из «Вулверхэмптона» за 53 миллиона фунтов стерлингов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Матеус Нунес
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