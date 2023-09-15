Тен Хаг: «Амрабат не сможет сыграть против «Брайтона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что не сможет рассчитывать на Софьяна Амрабата в предстоящем матче.

27-летний футболист, арендованный у «Фиорентины» с возможностью выкупа, пока не успел дебютировать за «красных дьяволов». По словам тен Хага, марокканец не поможет команде и в субботнем поединке Премьер-лиги против «Брайтона».

«К сожалению, Амрабат травмирован, поэтому завтра не сыграет с «Брайтоном». Думаю, скоро он сможет вернуться в строй и порадовать всех нас своей игрой», – поведал нидерландский рулевой в интервью официальному каналу «Манчестер Юнайтед».