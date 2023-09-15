Де Дзерби высказался о состоянии Фати

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби поведал о готовности Ансу Фати.

Испанский нападающий был арендован «чайками» у «Барселоны» в последние часы летнего трансферного окна, но пока не успел дебютировать за новую команду.

«Фати готов играть. Я сказал ему, что хочу насладиться его игрой. Однако, если следовать логике, ему будет трудно выйти в стартовом составе в ближайшем матче, ведь он провёл с нами всего неделю», – заявил де Дзерби на пресс-конференции в преддверии поединка с «Манчестер Юнайтед», который состоится в субботу.

Аренда Ансу Фати рассчитана до конца сезона и не предусматривает опцию выкупа.