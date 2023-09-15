Хау рассказал, насколько серьёзна травма Тонали

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о состоянии полузащитника Сандро Тонали.

Итальянский футболист вышел в стартовом составе своей сборной в поединке против соперников из Северной Македонии, однако пропустил следующий матч со сборной Украины из-за травмы, полученной на тренировке.

«Он почувствовал дискомфорт в бедре на тренировке, поэтому вернулся в расположение клуба, где прошёл обследование. Травма оказалась незначительной. Скоро он должен вернуться на поле, но я пока не могу сказать, будет ли он доступен в эти выходные», – цитирует Football Italia Хау.

В субботу «Ньюкасл» сыграет против «Брентфорда», а во вторник проведёт встречу Лиги чемпионов с «Миланом».