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Гвардиола: «Врачи хорошо выполнили свою работу»

15 Сентября 2023 • 21:15 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
1 6.70 X 4.60 2 1.50
Через 17 ч. 48 мин.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился информацией о своём состоянии после операции, которую он перенёс на спине.

«Мне уже лучше. Врачи хорошо выполнили свою работу. Думаю, что постепенно мое состояние будут улучшаться», — цитирует специалиста пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, набрав максимальное количество очков в четырех турах – 12.

16 сентября подопечные Гвардиолы на выезде встретятся с «Вест Хэмом». Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.  

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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