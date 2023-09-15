Гвардиола: «Врачи хорошо выполнили свою работу»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился информацией о своём состоянии после операции, которую он перенёс на спине.

«Мне уже лучше. Врачи хорошо выполнили свою работу. Думаю, что постепенно мое состояние будут улучшаться», — цитирует специалиста пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, набрав максимальное количество очков в четырех турах – 12.

16 сентября подопечные Гвардиолы на выезде встретятся с «Вест Хэмом». Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.