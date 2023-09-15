Артета: «Мы очень близки к новому контракту с Эдегором»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что «канониры» очень близки к новому трудовому соглашению с капитаном и одним из лидеров команды – Мартином Эдегором. Норвежец присоединился к клубу по полноценному контракту с лета 2021 года.

«Я всегда оптимистичен, и у нас действительно хорошие отношения с ним и его агентом. Мы очень близки с ними, и как только мы договоримся о новом контракте, мы об этом объявим», - цитирует Артету Football.London.

Напомним, что текущий контракт капитана «пушкарей» действует с клубом до лета 2025 года. В текущем сезоне в его активе уже два забитых гола – оба в рамках АПЛ.