​Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не заслуживал поражения от «Арсенала»

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проводили очный матч Премьер-лиги ещё 3 сентября. Прошло почти две недели, но рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг снова высказался о той игре на пресс-конференции.

Напомним, что «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Второй и третий голы «канониры» забили в добавленное ко второму тайму время.

«В матче против «Арсенала» мы заслуживали гораздо большего. В игре против такого хорошего соперника вы могли заметить наш прогресс», - сказал тен Хаг журналистам.

По словам тен Хага, на «Эмирейтс» «Манчестер Юнайтед» заслуживал как минимум ничьей.