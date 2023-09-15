Все, кроме Парти, могут сыграть за «Арсенал» против «Эвертона»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что в его команде практически все готовы к грядущей игре пятого тура АПЛ против «Эвертона». Она состоится в воскресенье, 17 сентября.

Как сообщает Football.London, исключением стал лишь один игрок – это ганский полузащитник Томас Парти, о травме которого стало известно ещё пару недель назад. Что касается его восстановления, процесс идёт положительно, отметил тренер и возвращение игрока ожидается через несколько недель.

«Арсенал» сейчас находится в группе команд, что делят с 10 очками второе место. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии после четырёх туров действующий чемпион – «Манчестер Сити», 12 баллов.