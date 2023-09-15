Нигерийский форвард «Ноттингем Форест» Эммануэль Деннис проведёт текущий сезон в аренде в турецком клубе «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщила пресс-служба «лесников».

«Ноттингем Форест» приобрел Денниса летом 2022 года у «Уотфорда» за 14,8 млн евро. За это время нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи. В нынешнем сезоне Деннис на поле не выходил.

Контракт игрока с «Ноттингем Форест» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость Денниса оценивается в 8 млн евро.

Ранее сообщалось, что 25-летний нигериец отказался от перехода в московский ЦСКА.