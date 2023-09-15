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Почеттино жалуется на обилие травм

15 Сентября 2023 • 19:54 Комментировать
Борнмут
...
Челси
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17.09 16:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пожаловался на обилие кадровых проблем.

«У нас 11 или 12 игроков травмированы. Думаю, это видно по команде. Сейчас, как мне кажется, у нас всего 14 или 15 доступных футболистов. Важно, чтобы мы могли восстановить игроков и быть конкурентоспособными», - сказал Почеттино журналистам.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Борнмута» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

На текущий момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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