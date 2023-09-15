Почеттино жалуется на обилие травм

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пожаловался на обилие кадровых проблем.

«У нас 11 или 12 игроков травмированы. Думаю, это видно по команде. Сейчас, как мне кажется, у нас всего 14 или 15 доступных футболистов. Важно, чтобы мы могли восстановить игроков и быть конкурентоспособными», - сказал Почеттино журналистам.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Борнмута» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

На текущий момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.