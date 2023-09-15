​Тен Хаг высказался о критике Магуайра

Из-за частых ошибок на футбольном поле защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой. Она достигла серьёзных масштабов – в Сети появляется много шуток о Магуайре. На этот счёт высказалась даже мама английского футболиста. Теперь же очередной комментарий о ситуации Магуайра дал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Я много раз говорил, что это неуважительно. Магуайр этого не заслуживает – он отличный футболист, который показывает отличные выступления. То, что происходит, безумие. У Гарри многое впереди, он должен блокировать критику хорошей игрой», - сказал тен Хаг журналистам.