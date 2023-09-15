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​Тен Хаг высказался о критике Магуайра

15 Сентября 2023 • 18:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1 2.20 X 4.10 2 2.95
Через 19 ч. 58 мин.

Из-за частых ошибок на футбольном поле защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой. Она достигла серьёзных масштабов – в Сети появляется много шуток о Магуайре. На этот счёт высказалась даже мама английского футболиста. Теперь же очередной комментарий о ситуации Магуайра дал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Я много раз говорил, что это неуважительно. Магуайр этого не заслуживает – он отличный футболист, который показывает отличные выступления. То, что происходит, безумие. У Гарри многое впереди, он должен блокировать критику хорошей игрой», - сказал тен Хаг журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Эрик тен Хаг
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