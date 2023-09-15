Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Постекоглу поддержал Ришарлисона

15 Сентября 2023 • 18:20 Комментировать
Тоттенхэм
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.28 X 6.10 2 11.00
Через 22 ч. 15 мин.

Нападающий Ришарлисон в четырёх прошедших матчах Премьер-лиги не забивал. Не забил футболист и в сентябрьских играх сборной Бразилии. После замены в игре с Боливией Ришарлисон даже расплакался. Позже 26-летний футболист сообщил о намерении обратиться за помощью психолога. Комментарий по поводу Ришарлисона дал рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу.

«Что бы Риши ни понадобилось, мы ему поможем. Он высказался, потому что был очень эмоционален после игры. Мы окажем ему всю необходимую поддержку, как мы это делаем для всех игроков. Я могу сказать, что ни у кого нет идеальной жизни», - сказал Постекоглу журналистам.

В субботу, 16 сентября, «Тоттенхэм» сыграет против «Шеффилд Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Ришарлисон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.09.23 в 14:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль Ливерпуль
6.20 4.20 1.58
Видео
16.09.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.40 4.70 1.44
Видео
16.09.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.86 3.70 4.50
Видео
16.09.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брайтон Брайтон
1.98 3.75 3.90
Видео
16.09.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.37 5.20 9.40
Видео
16.09.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Лутон Таун Лутон Таун
1.72 3.90 5.20
Видео
16.09.23 в 19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
1.58 4.40 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался о критике Магуайра
18:20 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу поддержал Ришарлисона
18:13 · Англия. Премьер-лига
​«Фулхэм» будет готов продать Палинью «Баварии», несмотря на новый контракт
18:05 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг – о Санчо: «Строгие правила – это то, о чём меня просил клуб»
17:46 · Англия. Премьер-лига
​У тен Хага спросили об отстранённом Антони
17:09 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Челси» должен выигрывать каждый матч»
16:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — об Уокере: «С точки зрения генетики я видел мало игроков, похожих на него»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Балтики» Энрикес рассказал, почему не смог закрепиться в «Манчестер Юнайтед»
14:49 · Англия. Премьер-лига
​Клоппа возмутил вопрос о Салахе
14:34 · Англия. Премьер-лига
Жота впечатлён уровнем Гравенберха
14:28 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ выбрали лучшего тренера августа
13:50 · Англия. Премьер-лига
Алькантара принял решение по «Ливерпулю» 1
13:43 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон - лучший игрок месяца в АПЛ
12:30 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Травмы влияют на команду, но нам нужно адаптироваться»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Ямаль был близок к трансферу в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем