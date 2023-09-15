​Постекоглу поддержал Ришарлисона

Нападающий Ришарлисон в четырёх прошедших матчах Премьер-лиги не забивал. Не забил футболист и в сентябрьских играх сборной Бразилии. После замены в игре с Боливией Ришарлисон даже расплакался. Позже 26-летний футболист сообщил о намерении обратиться за помощью психолога. Комментарий по поводу Ришарлисона дал рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу.

«Что бы Риши ни понадобилось, мы ему поможем. Он высказался, потому что был очень эмоционален после игры. Мы окажем ему всю необходимую поддержку, как мы это делаем для всех игроков. Я могу сказать, что ни у кого нет идеальной жизни», - сказал Постекоглу журналистам.

В субботу, 16 сентября, «Тоттенхэм» сыграет против «Шеффилд Юнайтед».