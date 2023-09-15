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​«Фулхэм» будет готов продать Палинью «Баварии», несмотря на новый контракт

15 Сентября 2023 • 18:13 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник Жоау Палинья мог перебраться в «Баварию», но сделка не состоялась. Накануне 28-летний португалец продлил контракт с «Фулхэмом».  

Несмотря на пролонгацию договора, Палинья сохраняет шансы на трансфер в «Баварию» зимой. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенский гранд хочет попытаться приобрести Палинью в январе.

Инсайдер даёт понять, что «Фулхэм» будет готов продать Палинью за большие деньги в 2024 году.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивает Жоау Палинью в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023
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