​«Фулхэм» будет готов продать Палинью «Баварии», несмотря на новый контракт

В летнее трансферное окно полузащитник Жоау Палинья мог перебраться в «Баварию», но сделка не состоялась. Накануне 28-летний португалец продлил контракт с «Фулхэмом».

Несмотря на пролонгацию договора, Палинья сохраняет шансы на трансфер в «Баварию» зимой. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенский гранд хочет попытаться приобрести Палинью в январе.

Инсайдер даёт понять, что «Фулхэм» будет готов продать Палинью за большие деньги в 2024 году.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивает Жоау Палинью в 40 миллионов евро.