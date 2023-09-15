​Тен Хаг – о Санчо: «Строгие правила – это то, о чём меня просил клуб»

Вингер Джедон Санчо был отстранён от работы с основой «Манчестер Юнайтед». Футболист недавно позволил себе сделать эмоциональную публикацию в социальных сетях, в которой сообщил, что его делают козлом отпущения. Это была реакция на слова главного тренера Эрика тен Хага насчёт плохих тренировок Санчо.

В беседе с журналистами тен Хаг не стал говорить именно о Санчо, но высказался о дисциплине в команде.

«Строгие правила – это то, о чём меня просил клуб, потому что до прошлого сезона здесь не было хорошей культуры. Поэтому я установил эти стандарты, и моя работа – их контролировать», - сказал тен Хаг.