​У тен Хага спросили об отстранённом Антони

Вингер Антони был отстранён от тренировочного процесса в «Манчестер Юнайтед». Причина – расследование в отношении бразильца, которого несколько девушек обвиняют в насилии.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не порадовал журналистов какими-либо новостями об Антони.

«Когда вернётся Антони? Я понятия не имею. Конечно, он разочарован, но с ним всё в порядке», - сказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 16 сентября. Команда Эрика тен Хага будет принимать «Брайтон» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.