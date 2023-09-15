Почеттино: «Челси» должен выигрывать каждый матч»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча пятого тура АПЛ против «Борнмута» поделился мнением о сопернике.

Аргентинский специалист выразил мнение, что «синие» должны побеждать в каждом своём матче, независимо от соперника.

«Почему вы говорите, что мы обязательно должны выиграть именно у «Борнмута»? Мы должны выигрывать каждый матч. Если не выигрываешь, появляются проблемы. Это очевидно», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

Матч «Борнмут» — «Челси» состоится в воскресенье, 17 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент лондонцы занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая 16-й «Борнмут» на два очка.