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Гвардиола — об Уокере: «С точки зрения генетики я видел мало игроков, похожих на него»

15 Сентября 2023 • 16:57 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
1 6.70 X 4.70 2 1.50
Через 22 ч. 20 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о продлении контракта с защитником «горожан» Кайлом Уокером.

Ранее сообщалось, что новое соглашение 33-летнего футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2026 года.

«Кайл по-настоящему важен. С точки зрения генетики я видел мало игроков, похожих на него. Его способности уникальны. Пока он будет работать над собой, проблем не возникнет», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Уокер провёл за «Манчестер Сити» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета «горожан» английский футболист защищает с середины 2017 года, ранее он выступал за «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кайл Уокер
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