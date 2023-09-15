Гвардиола — об Уокере: «С точки зрения генетики я видел мало игроков, похожих на него»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о продлении контракта с защитником «горожан» Кайлом Уокером.

Ранее сообщалось, что новое соглашение 33-летнего футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2026 года.

«Кайл по-настоящему важен. С точки зрения генетики я видел мало игроков, похожих на него. Его способности уникальны. Пока он будет работать над собой, проблем не возникнет», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Уокер провёл за «Манчестер Сити» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета «горожан» английский футболист защищает с середины 2017 года, ранее он выступал за «Тоттенхэм».