В АПЛ выбрали лучшего тренера августа

Английская премьер-лига назвала лучшего тренера по итогам августа. Награду выиграл рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу.

В августе «Тоттенхэм» провёл в чемпионате Англии три матча. Команда сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2), после его обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Борнмут» (2:0).

Ближайший матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Шеффилд Юнайтед» на своём поле.

Напомним, что лучшим футболистом августа в Премьер-лиге тоже признали представителя «Тоттенхэма» - полузащитника Джеймса Мэддисона.

Анге Постекоглу принял «Тоттенхэм» в летнее межсезонье.