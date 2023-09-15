Алькантара принял решение по «Ливерпулю»

Известный испанский полузащитник Тьяго Алькантара, права на которого принадлежат «Ливерпулю», не планирует покидать мерсисайдцев в летнее трансферное окно, об этом сообщил посредством соцсетей инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в прессе появилась информация, что футболист якобы задумывается о переезде в турецкий чемпионат, где заинтересованность в его услугах проявляет стамбульский «Бешикташ».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Тьяго провел 18 поединков, в которых получил две желтые карточки. 32-летний игрок связан трудовым соглашением с «красными» до конца июня следующего года.