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Мэддисон - лучший игрок месяца в АПЛ

15 Сентября 2023 • 13:43 Комментировать

26-летний хавбек Джеймс Мэддисон, который выступает за лондонский «Тоттенхэм», признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги по итогам прошлого месяца. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В августе полузащитник провел за «шпор» три поединка в рамках чемпионата Англии. Мэддисон записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

Джеймс перешел в лондонский клуб из «Лестера» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 46 миллионов евро. Полузащитник подписал с «Тоттенхэмом» долгосрочный трудовой договор до конца июня 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джеймс Мэддисон
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