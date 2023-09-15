Мэддисон - лучший игрок месяца в АПЛ

26-летний хавбек Джеймс Мэддисон, который выступает за лондонский «Тоттенхэм», признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги по итогам прошлого месяца. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В августе полузащитник провел за «шпор» три поединка в рамках чемпионата Англии. Мэддисон записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

Джеймс перешел в лондонский клуб из «Лестера» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 46 миллионов евро. Полузащитник подписал с «Тоттенхэмом» долгосрочный трудовой договор до конца июня 2028 года.