Почеттино: «Травмы влияют на команду, но нам нужно адаптироваться»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о травмах, которые выбили из колеи сразу нескольких важных игроков команды. Напомним, в лазарете у «синих» сейчас находятся такие игроки, как Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Карни Чуквуемека, Уэсли Фофана и Трево Чалоба.

«Травмы влияют на команду, но нам нужно адаптироваться. Именно поэтому нам иногда приходится находить решения с разными игроками, играющими на разных позициях», – цитирует Почеттино журналист Саймон Филлипс.

«Челси» потерпел два поражения в первых четырёх турах Английской премьер-лиги под руководством Почеттино.