Ямаль был близок к трансферу в «Манчестер Сити»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль был близок к переходу в «Манчестер Сити». По информации от Radio Marca, 16-летний талант «сине-гранатовых» действительно находился в шаге от перехода в команду Хосепа Гвардиолы, но сделка в итоге сорвалась.

Напомним, ранее «Барселона» выразила недовольство попытками «Манчестер Сити» переманить Ямаля. Ламин в новом сезоне отметился одной результативной передачей и стал часто появляться на поле.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес решил оставить Ямаля в команде на этот сезон. Футболист произвёл хорошее впечатление на тренера на предсезонной подготовке.