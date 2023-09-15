Уайт и Эдегор открыты к тому, чтобы подписать долгосрочный контракт с «Арсеналом»

Два футболиста лондонского «Арсенала» готовы подписать долгосрочное соглашение с командой Микеля Артеты. По информации от издания Football London, защитник Бен Уайт и полузащитник Мартин Эдегор открыты к тому, чтобы пролонгировать свой контракт с «канонирами».

Отметим, что соглашение Эдегора с «Арсеналом» истекает менее, чем через два года. Если игрок не продлит контракт до следующего лета, у него будет оставаться 12 месяцев по соглашению, что заставит «Арсенал» задуматься о продаже.

Контракт Уайта рассчитан до лета 2026 года, но «Арсенал» всё равно хочет оставить 25-летнего защитника на более длительный срок.