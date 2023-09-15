Владельцы «Челси» считают, что команда в будущем может набрать 100 очков в АПЛ

Владельцы лондонского «Челси» Тодд Бёли и Бехдад Эгбали летом обсуждали создание команды, которая способна набрать 100 очков за один розыгрыш АПЛ. По информации от The Telegraph, руководители «синих» уверены, что летний трансферы помогут команде достичь этой цели в будущем.

Отметим, что «Челси» летом выложил за новичков свыше 400 миллионов евро. Общие траты руководства с лета 2022 года превысили миллиард евро. При этом прошлый сезон «синие» закончили на двенадцатом месте в Английской премьер-лиге. На старте нового розыгрыша турнира команда потерпела два поражения в четырёх турах, из-за чего находится в таблице на том же месте, на котором финишировала в прошлом сезоне.