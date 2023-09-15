Фоден: «Представить не мог, что к своим годам выиграю столько трофеев»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден очень рад, что к своим 23 годам выиграл все возможные трофеи в составе «горожан», за исключением клубного чемпионата мира. В этом турнире команда Хосепа Гвардиолы примет участие зимой.

«Представить не мог, что к своим годам выиграю столько трофеев. Это просто какая-то шутка. Большинство футболистов за всю карьеру не выигрывают столько трофеев, сколько я выиграл к 23 годам», – заявил Фоден в интервью BBC.

Фоден уже успел отметиться тремя результативными передачами в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. За свою карьеру Фил 5 раз становился чемпионом АПЛ, четырежды брал Кубок лиги, дважды Кубок Англии, а в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.