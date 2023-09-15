«Реалу» не нужен Гимараэс

Бразильский полузащитник Бруно Гимараэс, выступающий в Английской премьер-лиге за «Ньюкасл», не перейдет в мадридский «Реал», утверждает Todofichajes.

Согласно сведениям источника, 25-летний южноамериканец не входит в шорт-лист трансферных целей «королевского» клуба.

Гимараэс оценивается в 70 миллионов евро. Трудовое соглашение хавбека с «Ньюкаслом» рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник провел четыре поединка за «сорок», в которых получил две желтые карточки.

Бразилец с ценником 120 миллионов евро стал целью «Реала»