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Владельцы «Челси» хотят получить долю в лиссабонском «Спортинге»

15 Сентября 2023 • 10:51 Комментировать
Борнмут
...
Челси
1 4.40 X 4.00 2 1.80
17.09 16:00

Владельцы лондонского «Челси» Тодд Бёли и Бехдад Эгбали хотят получить долю в лиссабонском «Спортинге». По информации от The Telegraph, руководители «пенсионеров» уже работают над покупкой части акций португальской команды.

Напомним, летом владельцы «Челси» выкупили французский клуб «Страсбург» и сразу же вложили в трансферы 56 миллионов евро. Команда была куплена для того, чтобы в основном отправлять туда в аренду молодых игроков «Челси» для развития.

Слухи о том, что владельцы «Челси» положили глаз на лиссабонский «Спортинг» появились ещё летом. Этот фактор помешал «пенсионерам» купить у португальского клуба опорного полузащитника Мануэля Угарте, который в итоге перебрался в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Спортинг Лиссабон Тодд Бёли Бехдад Эгбали
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