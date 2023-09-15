Владельцы «Челси» хотят получить долю в лиссабонском «Спортинге»

Владельцы лондонского «Челси» Тодд Бёли и Бехдад Эгбали хотят получить долю в лиссабонском «Спортинге». По информации от The Telegraph, руководители «пенсионеров» уже работают над покупкой части акций португальской команды.

Напомним, летом владельцы «Челси» выкупили французский клуб «Страсбург» и сразу же вложили в трансферы 56 миллионов евро. Команда была куплена для того, чтобы в основном отправлять туда в аренду молодых игроков «Челси» для развития.

Слухи о том, что владельцы «Челси» положили глаз на лиссабонский «Спортинг» появились ещё летом. Этот фактор помешал «пенсионерам» купить у португальского клуба опорного полузащитника Мануэля Угарте, который в итоге перебрался в «ПСЖ».