Фоден: «Хочу стать одним из лучших игроков АПЛ в этом сезоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден намерен стать одним из лучших игроков Английской премьер-лиги в этом сезоне. Напомним, в четырёх первых турах чемпионата хавбек отметился тремя результативными передачами.

«Хочу стать одним из лучших игроков АПЛ в этом сезоне. Я намерен показать людям, на что способен. Будь это позиция в центре, где я играл в матче с «Ньюкаслом» или роль на фланге, я хочу себя проявить. Я хочу набрать определённый ритм», – цитирует Фодена BBC Sport.

23-летний Фоден в прошлом сезоне записал на свой актив 11 голов и 5 результативных передач в Английской премьер-лиге.