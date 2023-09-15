Лингард продолжает тренироваться с «Вест Хэмом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард продолжает проводить тренировки с лондонским «Вест Хэмом», об этом рапортует 90min.

По данным источника, 30-летний вингер может подписать контракт с «молотобойцами». Также у Джесси есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах МЛС, Катара, Саудовской Аравии и Турции.

В прошлом сезоне Лингард защищал цвета «Ноттингем Форест». За «лесников» он провел 20 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

По итогам четырех туров Премьер-лиги «Вест Хэм» с десятью баллами занимает четвертое место в таблице.