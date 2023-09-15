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Мерсон дал прогноз на матч «Борнмут» – «Челси»

15 Сентября 2023 • 09:59 Комментировать
Борнмут
...
Челси
1 4.40 X 4.00 2 1.80
17.09 16:00

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон дал прогноз на матч очередного тура Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Челси». Мерсон поставил на выездную победу команды Маурисио Почеттино со счётом 2:0 и постарался обосновать свой выбор.

«Рахим Стерлинг хорошо начал сезон. Николас Джексон тоже показывал проблески хорошей игры и может доставить много проблем обороне соперника, как только адаптируется к новому чемпионату», – цитирует Мерсона Sky Sports.

Напомним, в первых четырёх турах Английской премьер-лиги «Челси» уже дважды проиграл, сыграл вничью и добыл всего одну победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пол Мерсон Борнмут
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БОРНМУТ ЧЕЛСИ
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