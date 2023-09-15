Названо условие возвращения Санчо в состав «Манчестер Юнайтед»

Английский вингер Джедон Санчо был отстранен от работы с первой командой «Манчестер Юнайтед». Причиной такого решения стали разногласия игрока с главным тренером Эриком тен Хагом.

Как информирует DeadlineDayLive, нидерландский специалист ждет извинений от подопечного. Только в таком случае Санчо будет возвращен в состав основной команды «красных дьяволов».

Джедон перешел в «МЮ» из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Санчо провел три поединка, в которых не отметился голевыми действиями.

«Манчестер Юнайтед» обманул Санчо из-за Роналду