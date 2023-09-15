«Бавария» вряд ли вернётся за Чалобой в январе

Мюнхенская «Бавария» в январское трансферное окно вряд ли вновь обратится к лондонскому «Челси» за арендой центрального защитника Трево Чалобы. По информации от журналиста Кристиана Фалька, в последние дни летнего трансферного окна «синие» были готовы отдать Чалобу в аренду в «Баварию» за 2,5 миллионов евро без права выкупа. Руководство «Баварии» отказалось от сделки, что очень сильно расстроило главного тренера Томаса Тухеля.

Напомним, Чалоба не входит в планы наставника «Челси» Маурисио Почеттино. Клуб хочет избавиться от центрального защитника в январе, ведь он не вписывается в философию главного тренера.

Чалоба ранее отказался переходить в «Ноттингем Форест» и решил остаться в «Челси» минимум до января.