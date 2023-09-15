Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» вряд ли вернётся за Чалобой в январе

15 Сентября 2023 • 09:38 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.60 X 4.80 2 4.90
Через 11 ч. 13 мин.

Мюнхенская «Бавария» в январское трансферное окно вряд ли вновь обратится к лондонскому «Челси» за арендой центрального защитника Трево Чалобы. По информации от журналиста Кристиана Фалька, в последние дни летнего трансферного окна «синие» были готовы отдать Чалобу в аренду в «Баварию» за 2,5 миллионов евро без права выкупа. Руководство «Баварии» отказалось от сделки, что очень сильно расстроило главного тренера Томаса Тухеля.

Напомним, Чалоба не входит в планы наставника «Челси» Маурисио Почеттино. Клуб хочет избавиться от центрального защитника в январе, ведь он не вписывается в философию главного тренера.

Чалоба ранее отказался переходить в «Ноттингем Форест» и решил остаться в «Челси» минимум до января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Трево Чалоба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БАЙЕР Л
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
10:03 · Англия. Премьер-лига
Лингард продолжает тренироваться с «Вест Хэмом»
09:59 · Англия. Премьер-лига
Мерсон дал прогноз на матч «Борнмут» – «Челси»
09:43 · Англия. Премьер-лига
Названо условие возвращения Санчо в состав «Манчестер Юнайтед»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» вряд ли вернётся за Чалобой в январе
09:35 · Англия. Премьер-лига
Алькантара может сменить «Ливерпуль» на клуб из Турции
14 Сентября
21:33 · Англия. Премьер-лига
Палинья может перейти в «Баварию» зимой, несмотря на новый контракт с «Фулхэмом» слухи
21:20 · Англия. Премьер-лига
​Мойсес Кайседо впервые сыграл в качестве капитана сборной Эквадора
20:35 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» продлил контракт с Ридом официально
20:33 · Англия. Премьер-лига
​В английском чемпионате арбитр сперва ударил игрока, а потом... удалил его с поля 2 видео
20:30 · Англия. Премьер-лига
​Палинья высказался после продления контракта с «Фулхэмом»
20:27 · Англия. Премьер-лига
Захарян: «Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси»
20:22 · Англия. Премьер-лига
​Палинья продлил контракт с «Фулхэмом» - его связывали с «Баварией» официально
20:19 · Англия. Премьер-лига
Уокер продлил контракт с «Манчестер Сити» официально
19:36 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Магуайр — это топовый игрок» 3
19:07 · Англия. Премьер-лига
Семак: «Гвардиола – гениальный тренер»
Все новости
Рекомендуем