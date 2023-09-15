Алькантара может сменить «Ливерпуль» на клуб из Турции

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара может покинуть «Ливерпуль» и переехать в турецкую Суперлигу, об этом рапортуют журналисты AS.

По данным источника, в услугах опытного футболиста заинтересован «Трабзонспор». Сам игрок не против перехода в этот клуб. Турецкий клуб готов подписать с Алькантарой двухлетнее трудовое соглашение с опцией пролонгации на сезон.

«Ливерпуль», в свою очередь, не горит желанием расставаться с Тьяго. Мерсисайдцы хотят сохранить испанца до завершения сезона.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги 32-летний полузащитник сыграл 18 матчей и получил две желтые карточки.