Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Палинья может перейти в «Баварию» зимой, несмотря на новый контракт с «Фулхэмом» слухи

14 Сентября 2023 • 21:33 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.60 X 4.90 2 4.90
Через 23 ч. 31 мин.

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья всё ещё может оказаться в «Баварии» в январе.

Как сообщает Sky Sport DE, 28-летний хавбек не прочь переехать в Мюнхен в зимнее трансферное окно. Напомним, минувшим летом «Бавария» проявляла пристальный интерес к игроку. По данным источника, Палинья готов рассмотреть предложение немецкого гранда в январе следующего года.

Сегодня, 14 сентября, «Фулхэм» объявил о продлении трудового договора с футболистом до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Палиньи составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провел три матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Палинья трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БАЙЕР Л
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
21:33 · Англия. Премьер-лига
Палинья может перейти в «Баварию» зимой, несмотря на новый контракт с «Фулхэмом» слухи
21:20 · Англия. Премьер-лига
​Мойсес Кайседо впервые сыграл в качестве капитана сборной Эквадора
20:35 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» продлил контракт с Ридом официально
20:33 · Англия. Премьер-лига
​В английском чемпионате арбитр сперва ударил игрока, а потом... удалил его с поля 1 видео
20:30 · Англия. Премьер-лига
​Палинья высказался после продления контракта с «Фулхэмом»
20:27 · Англия. Премьер-лига
Захарян: «Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси»
20:22 · Англия. Премьер-лига
​Палинья продлил контракт с «Фулхэмом» - его связывали с «Баварией» официально
20:19 · Англия. Премьер-лига
Уокер продлил контракт с «Манчестер Сити» официально
19:36 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Магуайр — это топовый игрок»
19:07 · Англия. Премьер-лига
Семак: «Гвардиола – гениальный тренер»
17:55 · Англия. Премьер-лига
​Шелви сменил АПЛ на Суперлигу Турции официально
17:45 · Англия. Премьер-лига
Санчо тренируется отдельно от основы «Манчестер Юнайтед»
17:09 · Англия. Премьер-лига
Венкатешам покинет пост гендиректора «Арсенала» после 14 лет работы в клубе официально
17:00 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на звание лучшего вратаря 2023 года по версии ФИФА
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола и ещё четыре тренера претендуют на приз от ФИФА 1
Все новости
Рекомендуем