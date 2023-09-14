Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья всё ещё может оказаться в «Баварии» в январе.

Как сообщает Sky Sport DE, 28-летний хавбек не прочь переехать в Мюнхен в зимнее трансферное окно. Напомним, минувшим летом «Бавария» проявляла пристальный интерес к игроку. По данным источника, Палинья готов рассмотреть предложение немецкого гранда в январе следующего года.

Сегодня, 14 сентября, «Фулхэм» объявил о продлении трудового договора с футболистом до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Палиньи составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провел три матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.