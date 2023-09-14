​Мойсес Кайседо впервые сыграл в качестве капитана сборной Эквадора

Мы уже сообщали об успешном для сборной Эквадора матче с командой из Уругвая, в котором дебютировал будущий звездный новичок «Челси» Кендри Паэс. А другой игрок «Челси», Мойсес Кайседо, в этой игре впервые сыграл в качестве капитана национальной команды.

Правда, лишь пару минут - это случилось после того, как поле покинул Эннер Валенсия, самый известный и опытный игрок в составе сборной Эквадора, главный бомбардир команды. Он передал капитанскую повязку именно Кайседо, который в 21 год впервые сыграл в качестве капитана, что заметно взволновало его - это было очевидно.

А эквадорцы в итоге выиграли.