Полузащитник «Фулхэма» Харрисон Рид подписал новый трудовой договор с клубом, об этом сообщает пресс-служба «дачников».

Новое соглашение 28-летнего хавбека с «Фулхэмом» рассчитано до 2027 года. Напомним, предыдущий контракт Рида истекал следующим летом.

Рид выступает за «Фулхэм» с 2020 года. В нынешнем сезоне игрок появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет один голевой пас.

После четырех туров «Фулхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке четыре очка.

В следующем туре «дачники» сыграют с «Лутоном» (16 сентября).