Невероятный случай произошел в матче пятого дивизиона чемпионата Англии, в котором между собой сыграли «Гэлифакс» и «Саутенд». При счете 1:0 в пользу гостей игроки «Гэлифакса» заработали угловой удар, но подали его столь неудачно, что мяч ушел в аут с другой стороны поля.

Арбитр поднял руку, чтобы уведомить о необходимости снова ввести мяч в игру, но в этот момент ему, что называется, «под горячую руку» попался игрок «Гэлифакса» Люк Саммерфильд. 35-летний игрок получил чувствительный «апперкот» в челюсть, но еще больше он удивился через несколько секунд, когда арбитр, вместо того, чтобы извиниться перед ним, достал... красную карточку.

И решение свое менять не стал - пришлось подчиниться. Посмотреть сей момент можно в видео с 1:20.