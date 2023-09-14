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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В английском чемпионате арбитр сперва ударил игрока, а потом... удалил его с поля видео

14 Сентября 2023 • 20:33 Комментировать (1)

Невероятный случай произошел в матче пятого дивизиона чемпионата Англии, в котором между собой сыграли «Гэлифакс» и «Саутенд». При счете 1:0 в пользу гостей игроки «Гэлифакса» заработали угловой удар, но подали его столь неудачно, что мяч ушел в аут с другой стороны поля.

Арбитр поднял руку, чтобы уведомить о необходимости снова ввести мяч в игру, но в этот момент ему, что называется, «под горячую руку» попался игрок «Гэлифакса» Люк Саммерфильд. 35-летний игрок получил чувствительный «апперкот» в челюсть, но еще больше он удивился через несколько секунд, когда арбитр, вместо того, чтобы извиниться перед ним, достал... красную карточку.

И решение свое менять не стал - пришлось подчиниться. Посмотреть сей момент можно в видео с 1:20.


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Евро-Футбол.Ру,
Саутенд Гэлифакс
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Комментарии (1)
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ингерман
14 Сентября 2023 в 20:43
ай ничаво там не была.. придумають ерунду фсякую лишь прасмотрав пабольшее сабрать.. А-ха-ха-ха! )))
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