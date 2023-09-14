​Палинья высказался после продления контракта с «Фулхэмом»

В летнее трансферное окно полузащитника Жоау Палинью слухи активно связывали с «Баварией», но он остался в «Фулхэме». Более того, 28-летний футболист продлил контракт с лондонским клубом. После подписания нового соглашения Палинья дал комментарий.

«Я чувствую себя счастливым. За последние недели со мной произошло много событий, вы много чего слышали о моём будущем, но я просто сосредоточен на своей работе в «Фулхэме». Я всегда был на 100% предан этому клубу и его болельщикам.

Буду отдаваться полностью, как было и раньше – на поле и за его пределами», - сказал Палинья клубной пресс-службе «Фулхэма».