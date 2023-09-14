Захарян: «Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался о своём переходе в испанский клуб минувшим летом.

«Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси». Это был более реалистичный вариант. Я переживал из-за некоторых проблем во время переговоров, но теперь я здесь», — цитирует Захаряна известный журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в двух матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

17 сентября «Реал Сосьедад» встретится в гостях с мадридским «Реалом». Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.