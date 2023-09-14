Полузащитник Жоау Палинья, которого летом слухи активно связывали с «Баварией», продлил контракт с «Фулхэмом». Новое трудовое соглашение португальского футболиста рассчитано до конца сезона 2027/2028. В нём есть опция продления ещё на один год, которую может активировать клуб.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что после срыва летнего трансфера в «Баварию» Палинья будет пытаться переехать в Мюнхен зимой.

Добавим, что за «Фулхэм» Жоау Палинья играет с лета 2022 года. Португалец провёл за «дачников» 43 официальных матча, в которых забил пять голов.