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Уокер продлил контракт с «Манчестер Сити» официально

14 Сентября 2023 • 20:19 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
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16.09 17:00

Крайний защитник Кайл Уокер продлил трудовой договор с «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «горожан». Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

«Я не ухожу», — заявил Уокер.

Напомним, 33-летний футболист выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За это время Уокер принял участие в 260 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и стал автором 18 результативных передач.

Минувшим летом пристальный интерес к защитнику проявляла мюнхенская «Бавария», однако игрок отказался от трансфера.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Уокера в 13 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер
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