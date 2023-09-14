Крайний защитник Кайл Уокер продлил трудовой договор с «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «горожан». Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

«Я не ухожу», — заявил Уокер.

Напомним, 33-летний футболист выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За это время Уокер принял участие в 260 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и стал автором 18 результативных передач.

Минувшим летом пристальный интерес к защитнику проявляла мюнхенская «Бавария», однако игрок отказался от трансфера.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Уокера в 13 миллионов евро.