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Мерсон: «Магуайр — это топовый игрок»

14 Сентября 2023 • 19:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
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16.09 17:00

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон высказался об отношении болельщиков к защитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайру.

«Магуайр — это топовый игрок, который выступает на хорошем уровне. Этот футболист никогда не подводил национальную команду и ее тренера. Те люди, которые оскорбляют его, не годятся даже зашнуровывать его бутсы», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник появился на поле в одном матче Английской премьер-лиги, проведя на поле 23 минуты.

Контракт Магуайра с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Пол Мерсон Гарри Магуайр
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