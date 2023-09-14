Мерсон: «Магуайр — это топовый игрок»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон высказался об отношении болельщиков к защитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайру.

«Магуайр — это топовый игрок, который выступает на хорошем уровне. Этот футболист никогда не подводил национальную команду и ее тренера. Те люди, которые оскорбляют его, не годятся даже зашнуровывать его бутсы», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник появился на поле в одном матче Английской премьер-лиги, проведя на поле 23 минуты.

Контракт Магуайра с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.