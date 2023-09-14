Семак: «Гвардиола – гениальный тренер»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об испанском специалисте Хосепе Гвардиоле, который возглавляет «Манчестер Сити».

«Гвардиола – гениальный тренер. Я читал его книгу, очень и очень интересно и мне близко. Много рабочих моментов перекликаются с тем, что у него написано. Это тренер, который все выигрывает», — приводит слова Семака телеграм-канал «СБГ Мысли Вслух».

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, завоевав золотые медали чемпионата Англии, Кубок страны и трофей Лиги чемпионов.

После четырех туров «горожане» лидируют в АПЛ, набрав 12 очков.