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Семак: «Гвардиола – гениальный тренер»

14 Сентября 2023 • 19:07 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
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16.09 17:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об испанском специалисте Хосепе Гвардиоле, который возглавляет «Манчестер Сити».

«Гвардиола – гениальный тренер. Я читал его книгу, очень и очень интересно и мне близко. Много рабочих моментов перекликаются с тем, что у него написано. Это тренер, который все выигрывает», — приводит слова Семака телеграм-канал «СБГ Мысли Вслух».

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, завоевав золотые медали чемпионата Англии, Кубок страны и трофей Лиги чемпионов.

После четырех туров «горожане» лидируют в АПЛ, набрав 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Манчестер Сити Сергей Семак Хосеп Гвардиола
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