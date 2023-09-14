Полузащитник Джонджо Шелви перебирается в Турцию. «Ноттингем Форест» посредством клубного сайта объявил об уходе 31-летнего футболиста в «Ризеспор» на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2023/2024.

«Ноттингем Форест» пожелал Шелви всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Отметим, что Джонджо Шелви перебрался в «Ноттингем Форест» в начале 2023 года. За «лесников» полузащитник провёл восемь матчей, в который не отмечался результативными действиями.

«Ризеспор» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги.