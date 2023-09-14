Санчо тренируется отдельно от основы «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не вернётся в состав «красных дьяволов» в ближайшее время.

«Джедон Санчо останется в программе персональных тренировок вне основной группы футболистов до решения проблемы с дисциплиной», - говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте «МЮ». Ранее англичанин публично раскритиковал наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага после поражения от «Арсенала».

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. В нынешнем сезоне вингер провёл в футболке клуба три матча в рамках Английской премьер-лиги, не отметившись забитыми мячами.